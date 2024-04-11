Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали на международном турнире три медали

Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали три медали на международном турнире. Об этом говорится в сообщении интернет-сообщества Base of Ukrainian sports, передает УНН.

Украинские акробатки возвращаются с наградами с международного турнира, который проходил в американском Лас-Вегасе В соревнованиях женских групп призерами стали Карина Островская, Элина Козачанская и Алина Пугач. - сообщили в спортивном сообществе.

Детали

Отмечается, что украинские спорсменки показали себя в упражнении "баланс". В "динамике" вся тройка получила серебряную награду.

В сообществе отметили, что по итогам этих двух и комбинированного упражнений с суммой 81,860 украинская группа стала второй в многоборье. Опередили украинок представительницы Нидерландов.

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