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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская пловчиха получила лицензию на Олимпийские игры в Париж-2024

Украинская пловчиха получила лицензию на Олимпийские игры в Париж-2024

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 19:07  •  3155 просмотра

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Украинская пловчиха Ника Шарафутдинова получила дополнительную квоту от МОК на участие в соревнованиях на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Пловчиха Ника Шарафутдинова выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже на дистанции 100 метров на спине. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

Детали

В Национальный олимпийский комитет Украины поступило официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета, что украинская пловчиха Ника Шарафутдинова получила лицензию на Олимпийские игры в Париж-2024.

По информации, МОК предоставил дополнительную квоту, учитывая соблюдение принципа гендерного равенства. Следовательно, Ника выступит на дистанции 100 метров на спине.

Добавим

Ника Шарафутдинова принесла украинским спортсменам в плавании 9 лицензию. Однако в целом "сине-желтые" будут представлены 5 пловцами.

Украинские черлидеры получили первую в истории лицензию на Всемирные игры 2025 года28 июня 2024, 23:33 • 18104 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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