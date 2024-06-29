Украинская пловчиха получила лицензию на Олимпийские игры в Париж-2024

Пловчиха Ника Шарафутдинова выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже на дистанции 100 метров на спине. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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В Национальный олимпийский комитет Украины поступило официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета, что украинская пловчиха Ника Шарафутдинова получила лицензию на Олимпийские игры в Париж-2024.

По информации, МОК предоставил дополнительную квоту, учитывая соблюдение принципа гендерного равенства. Следовательно, Ника выступит на дистанции 100 метров на спине.

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Ника Шарафутдинова принесла украинским спортсменам в плавании 9 лицензию. Однако в целом "сине-желтые" будут представлены 5 пловцами.

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