Українська плавчиня здобула ліцензію на Олімпійські ігри в Париж-2024
Київ • УНН
Українська плавчиня Ніка Шарафутдінова отримала додаткову квоту від МОК на участь у змаганнях на дистанції 100 метрів на спині на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Плавчиня Ніка Шарафутдінова виступить на Олімпійських іграх-2024 у Парижі на дистанції 100 метрів на спині. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає УНН.
Деталі
До Національного олімпійського комітету України надійшло офіційне підтвердження від Міжнародного олімпійського комітету, що українська плавчиня Ніка Шарафутдінова здобула ліцензію на Олімпійські ігри в Париж-2024.
За інформацією, МОК надав додаткову квоту з огляду на дотримання принципу гендерної рівності. Відтак, Ніка виступить на дистанції 100 метрів на спині.
Додамо
Ніка Шарафутдінова принесла українським спортсменам у плаванні 9 ліцензію. Проте загалом "синьо-жовті" будуть представлені 5 плавцями.
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