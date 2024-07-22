Украинская киберспортивная команда NAVI победила на CS2 Masters at Esports World Cup

NAVI становится победителем с турнира CS2 Masters at Esports World Cup. Об этом сообщает NAVI, передает УНН.

Детали

Украинская команда NAVI триумфально завершила Esports World Cup, одолев европейскую топ-команду G2 со счетом 2:1 по картам в решающем матче.

Матч начался с небольшого поражения NAVI на карте Ancient, где они проиграли на дополнительных раундах со счетом 14:16.

Однако, уже на следующей карте NAVI не проиграли ни одного раунда и выиграли со счетом 13:6.

Решающей картой стала Inferno. NAVI доминировали с самого начала, выиграв первую половину 9:3 и завершив игру на десайдере со счетом 13:6. Таким образом, команда выиграла серию со счетом 2:1 по картам и завоевала титул чемпионов!

Лучшим игроком турнира признан Валерий «B1t» Ваховский. Победа принесет команде NAVI приз в размере 400 000 долларов.

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