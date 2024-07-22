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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская киберспортивная команда NAVI победила на CS2 Masters at Esports World Cup

Украинская киберспортивная команда NAVI победила на CS2 Masters at Esports World Cup

Киев  •  УНН

21 июля 2024, 22:04  •  602 просмотра

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Украинская команда NAVI одержала победу над G2 в финале CS2 Masters at Esports World Cup со счетом 2:1. Лучшим игроком турнира признан Валерий 'B1t' Ваховский, а команда получила приз в 400 000 долларов.

NAVI становится победителем с турнира CS2 Masters at Esports World Cup. Об этом сообщает NAVI, передает УНН.

Детали

Украинская команда NAVI триумфально завершила Esports World Cup, одолев европейскую топ-команду G2 со счетом 2:1 по картам в решающем матче.

Матч начался с небольшого поражения NAVI на карте Ancient, где они проиграли на дополнительных раундах со счетом 14:16.

Однако, уже на следующей карте NAVI не проиграли ни одного раунда и выиграли со счетом 13:6.

Решающей картой стала Inferno. NAVI доминировали с самого начала, выиграв первую половину 9:3 и завершив игру на десайдере со счетом 13:6. Таким образом, команда выиграла серию со счетом 2:1 по картам и завоевала титул чемпионов!

Лучшим игроком турнира признан Валерий «B1t» Ваховский. Победа принесет команде NAVI приз в размере 400 000 долларов.

Украинская киберспортивная команда NAVI победила в финале PGL CS2 Major Copenhagen 202431 марта 2024, 21:46 • 32496 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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