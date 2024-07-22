Украинская киберспортивная команда NAVI победила на CS2 Masters at Esports World Cup
Киев • УНН
Украинская команда NAVI одержала победу над G2 в финале CS2 Masters at Esports World Cup со счетом 2:1. Лучшим игроком турнира признан Валерий 'B1t' Ваховский, а команда получила приз в 400 000 долларов.
NAVI становится победителем с турнира CS2 Masters at Esports World Cup. Об этом сообщает NAVI, передает УНН.
Детали
Украинская команда NAVI триумфально завершила Esports World Cup, одолев европейскую топ-команду G2 со счетом 2:1 по картам в решающем матче.
Матч начался с небольшого поражения NAVI на карте Ancient, где они проиграли на дополнительных раундах со счетом 14:16.
Однако, уже на следующей карте NAVI не проиграли ни одного раунда и выиграли со счетом 13:6.
Решающей картой стала Inferno. NAVI доминировали с самого начала, выиграв первую половину 9:3 и завершив игру на десайдере со счетом 13:6. Таким образом, команда выиграла серию со счетом 2:1 по картам и завоевала титул чемпионов!
Лучшим игроком турнира признан Валерий «B1t» Ваховский. Победа принесет команде NAVI приз в размере 400 000 долларов.
Украинская киберспортивная команда NAVI победила в финале PGL CS2 Major Copenhagen 202431 марта 2024, 21:46 • 32496 просмотров