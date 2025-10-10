$41.510.10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 7350 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 11061 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10:53 • 23185 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
09:44 • 28370 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17136 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо
10 октября, 07:24 • 18193 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17975 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25709 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45571 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Украинская делегация обсудит соглашение Drone Deal во время визита в США - МИД

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Украинская делегация посетит США на следующей неделе для обсуждения вопросов безопасности и обороны, в частности соглашения Drone Deal. Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул приоритетность этих тем и подтвердил приглашение Госсекретарю Марку Рубио посетить Украину.

Украинская делегация обсудит соглашение Drone Deal во время визита в США - МИД

Во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты Америки будет обсуждаться весь спектр вопросов безопасности и обороны украинского государства. В частности, речь идет о соглашении Drone Deal. Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.

Во время визита украинской делегации в США на следующей неделе будет обсуждаться весь спектр вопросов украинско-американского партнерства. В приоритете вопросы безопасности и обороны. Соглашение Drone Deal занимает одно из ключевых мест. Работа над этим соглашением продолжается. Я убежден, что продвижение этого соглашения будет одной из ключевых тем этого визита 

- подчеркнул Тихий.

Представитель МИД добавил, что приглашение для Госсекретаря Марка Рубио посетить Украину остается в силе. Это помогло бы решить многие важные вопросы в отношениях между двумя странами.

Наше приглашение в силе. Мы очень хотели бы видеть Госсекретаря США Марко Рубио с визитом в Украине. Надеемся, он найдет время, мы понимаем, что у госсекретаря очень плотный график. Мы хотели бы обсудить весь спектр взаимоотношений между Украиной и США 

- подчеркнул Тихий.

10.10.25, 17:10

Напомним

Напомним

Техническая делегация Минобороны Украины провела переговоры с США по соглашению о покупке и производстве дронов.

Павел Зинченко

Политика
Марко Рубио
Соединённые Штаты
Украина