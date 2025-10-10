Украинская делегация обсудит соглашение Drone Deal во время визита в США - МИД
Украинская делегация посетит США на следующей неделе для обсуждения вопросов безопасности и обороны, в частности соглашения Drone Deal. Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул приоритетность этих тем и подтвердил приглашение Госсекретарю Марку Рубио посетить Украину.
Во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты Америки будет обсуждаться весь спектр вопросов безопасности и обороны украинского государства. В частности, речь идет о соглашении Drone Deal. Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.
Во время визита украинской делегации в США на следующей неделе будет обсуждаться весь спектр вопросов украинско-американского партнерства. В приоритете вопросы безопасности и обороны. Соглашение Drone Deal занимает одно из ключевых мест. Работа над этим соглашением продолжается. Я убежден, что продвижение этого соглашения будет одной из ключевых тем этого визита
Представитель МИД добавил, что приглашение для Госсекретаря Марка Рубио посетить Украину остается в силе. Это помогло бы решить многие важные вопросы в отношениях между двумя странами.
Наше приглашение в силе. Мы очень хотели бы видеть Госсекретаря США Марко Рубио с визитом в Украине. Надеемся, он найдет время, мы понимаем, что у госсекретаря очень плотный график. Мы хотели бы обсудить весь спектр взаимоотношений между Украиной и США
Техническая делегация Минобороны Украины провела переговоры с США по соглашению о покупке и производстве дронов.