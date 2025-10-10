Украинская делегация обсудит соглашение Drone Deal во время визита в США - МИД

Во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты Америки будет обсуждаться весь спектр вопросов безопасности и обороны украинского государства. В частности, речь идет о соглашении Drone Deal. Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.

Во время визита украинской делегации в США на следующей неделе будет обсуждаться весь спектр вопросов украинско-американского партнерства. В приоритете вопросы безопасности и обороны. Соглашение Drone Deal занимает одно из ключевых мест. Работа над этим соглашением продолжается. Я убежден, что продвижение этого соглашения будет одной из ключевых тем этого визита