Українська делегація обговорюватиме угоду Drone Deal під час візиту до США - МЗС

Під час візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки буде обговорюватися увесь спектр питань щодо безпеки і оборони української держави. Зокрема йдеться про угоду Drone Deal. Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє УНН.

Під час візиту української делегації до США наступного тижня будуть обговорюватися весь спектр питань українсько-американського партнерства. У пріоритет безпекові і оборонні питання. Угода Drone Deal займає одне з ключових місць. Робота над цією угодою триває. Я переконаний, що просування цієї угоди буде однією з ключових тем цього візиту