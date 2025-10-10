Українська делегація обговорюватиме угоду Drone Deal під час візиту до США - МЗС
Київ • УНН
Українська делегація відвідає США наступного тижня для обговорення питань безпеки та оборони, зокрема угоди Drone Deal. Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив пріоритетність цих тем і підтвердив запрошення Держсекретарю Марку Рубіо відвідати Україну.
Під час візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки буде обговорюватися увесь спектр питань щодо безпеки і оборони української держави. Зокрема йдеться про угоду Drone Deal. Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє УНН.
Під час візиту української делегації до США наступного тижня будуть обговорюватися весь спектр питань українсько-американського партнерства. У пріоритет безпекові і оборонні питання. Угода Drone Deal займає одне з ключових місць. Робота над цією угодою триває. Я переконаний, що просування цієї угоди буде однією з ключових тем цього візиту
Речник МЗС додав, що запрошення для Держсекретаря Марка Рубіо відвідати Україну залишається в силі. Це допомогло б вирішити багато важливих питань у відносинах між двома країна.
Наше запрошення в силі. Ми дуже б хотіли бачити Держсекретаря США Марко Рубіо з візитом в Україні. Сподіваємося, він знайде час, ми розуміємо що в держсекретаря дуже щільний графік. Ми б хотіли обговорити весь спектр взаємовідносин між Україною і США
Нагадаємо
Технічна делегація Міноборони України провела перемовини зі США щодо угоди про купівлю та виробництво дронів.