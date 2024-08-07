Украинка Мария Повх выходит в полуфинал Олимпиады по гребле на байдарках

Украинская спортсменка Мария Повх прошла в полуфинал Олимпиады-2024 в по женской гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Полуфинальный заезд состоится в субботу, 10 августа, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Олимпиады.

Детали

В четвертьфинале Мария Повх финишировала третьей в своем заезде на дистанции 500 метров со временем 1:52.09 минут.

Полуфинальный заезд в женской байдарке-четверке состоится в субботу, 10 августа. Тогда же состоится борьба за "золото".

Беленюк і Насібов вийшли у півфінал з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2024