Украинка Мария Повх выходит в полуфинал Олимпиады по гребле на байдарках
Киев • УНН
Украинская спортсменка Мария Повх прошла в полуфинал Олимпиады-2024 по гребле на байдарке-одиночке на 500 м. В четвертьфинале она финишировала третьей со временем 1:52.09, полуфинал состоится 10 августа.
Украинская спортсменка Мария Повх прошла в полуфинал Олимпиады-2024 в по женской гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Полуфинальный заезд состоится в субботу, 10 августа, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Олимпиады.
Детали
В четвертьфинале Мария Повх финишировала третьей в своем заезде на дистанции 500 метров со временем 1:52.09 минут.
Полуфинальный заезд в женской байдарке-четверке состоится в субботу, 10 августа. Тогда же состоится борьба за "золото".
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