Украине удалось вернуть еще 12 детей с оккупированных территорий

Еще 12 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

С временно оккупированной Херсонщины вывезли 3 мальчика и 9 девочек в возрасте от 2 до 17 лет, одна из них лишена родительской опеки - сообщил глава Херсонской ОВА.

Он также добавил, что над спасением детей работала благотворительная организация "Save Ukraine". Именно благодаря ее упорной работе дети и их родители на свободной земле и в безопасности. Им оказывают помощь специалисты.

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Также Прокудин отметил, что только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 120 детей из Херсонской области.