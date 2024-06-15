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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украине удалось вернуть еще 12 детей с оккупированных территорий

Украине удалось вернуть еще 12 детей с оккупированных территорий

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 21:46  •  21416 просмотра

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Еще 12 детей в возрасте от 2 до 17 лет, в том числе 3 мальчиков и 9 девочек, были возвращены из временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Еще 12 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

С временно оккупированной Херсонщины вывезли 3 мальчика и 9 девочек в возрасте от 2 до 17 лет, одна из них лишена родительской опеки 

- сообщил глава Херсонской ОВА.

Он также добавил, что над спасением детей работала благотворительная организация "Save Ukraine". Именно благодаря ее упорной работе дети и их родители на свободной земле и в безопасности. Им оказывают помощь специалисты.

Добавим

Также Прокудин отметил, что только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию  удалось вернуть 120 детей из Херсонской области.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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