Україні вдалося повернути ще 12 дітей з окупованих територій
Київ • УНН
Ще 12 дітей віком від 2 до 17 років, у тому числі 3 хлопчиків і 9 дівчаток, були повернуті з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію.
Ще 12 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли 3 хлопчики та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування
Він також додав, що над порятунком дітей працювала благодійна організація "Save Ukraine". Саме завдяки її наполегливій роботі діти та їх батьки на вільній землі та у безпеці. Їм надають допомогу спеціалісти.
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Також Прокудін зауважив, що тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 120 дітей із Херсонської області.