Украина заняла 5 место на "Детском Евровидении", победила Франция

Участница от Украины Анастасия Димид получила 128 баллов от зрителей и жюри и заняла пятую место на "Детском Евровидении".

Победу на 21-ом детском песенном конкурсе "Евровидение-2023" одержала представительница Франции. Певица Зои Клозюр с песней "Cœur" получила 228 баллов: 136 баллов - от жюри и 92 балла - от телезрителей.

На втором месте исполнительница из Испании Сандро Валеро с "Aisling". Третье место заняла группа Yan Girls из Армении.

Анастасия Димид получила 45 баллов от жюри и 83 балла от зрителей - это количество баллов в сумме обеспечило ей 5 место.

Всего в конкурсе приняли участие 16 стран.