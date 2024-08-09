Украина заказала у Rheinmetall восемь полевых хирургических комплексов

Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила заказ на поставку дополнительных полевых хирургических операционных комплексов для Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Контракт предусматривает изготовление и поставку Минобороны Украины восьми полевых медицинских комплексов Forward Surgical Team (FST) от компании Rheinmetall.

Эту закупку финансирует немецкое правительство в рамках инициативы "Ertüchtigungsinitiative". Ожидается, что поставки начнутся в 2024 году и завершатся до конца 2026 года.

Заказ включает восемь готовых систем, оснащенных современным медицинским оборудованием, среди которого: рентгенконтейнер, операционная и отделение интенсивной терапии по стандарту современной больницы.

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Кроме того, для транспортировки медицинских комплексов Rheinmetall также поставит грузовые автомобили Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW) и прицепы. Заказ оценивается в среднем двузначном диапазоне миллионов евро.

Также предусматривается недельное обучение соответствующего украинского персонала в Германии.

Справочно

Forward Surgical Team (FST) - предназначен для проведения операций по хирургическому вмешательству непосредственно в полевых условиях.

Комплекс дает возможность очень быстро проводить неотложные медицинские процедуры для тяжело раненых солдат рядом с полем боя. После проведения необходимых манипуляций пациентов стабилизируют и готовят к транспортировке в другие медицинские подразделения в тылу для дальнейшего лечения в полевых госпиталях или стационарных учреждениях.

Каждый полевой хирургический комплекс состоит из трех трехосных военных грузовиков с прицепом (суммарно шесть модулей). Модули остаются установленными на грузовике и прицепе даже во время работы.

Напомним

В Вооруженных Силах Украины по поручению Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского и началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих".