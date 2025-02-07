Украина впервые экспортировала биометан в ЕС
Киев • УНН
В феврале 2025 года Украина осуществила первую трубопроводную поставку биометана в ЕС объемом 67 тыс. кубометров. Украинские производители могут экспортировать биометан через газотранспортную систему на тех же условиях, что и добытчики природного газа.
Украина начала экспорт биометана в Европейский Союз, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
В феврале 2025 года между Украиной и Европейским Союзом состоялась первая трубопроводная поставка биометана. Экспорт осуществил украинский производитель биометана. (...) Объем первой поставки биометана в ЕС составил 67 тыс. кубометров
Министр энергетики Герман Галущенко назвал начало экспорта биометана из Украины в ЕС «важным шагом в укреплении энергетической независимости и интеграции нашей страны в европейское энергетическое пространство». «Украина готова стать надежным поставщиком чистой энергии для Европы. Министерство уделяет значительное внимание вопросу экспорта биометана, которое является важным в рамках новой бизнес-модели рынка природного газа и энергетики Украины в целом», - отметил министр.
Как указали в Минэнерго, украинские производители «могут экспортировать биометан в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему, присоединяя биометановые установки как к газотранспортной, так и к газораспределительным сетям». Условия и тарифы присоединения и транспортировки газотранспортной системой Украины для производителей биометана, как отмечается, аналогичны условиям для добытчиков природного газа.
Дополнение
Меморандум о стратегическом партнерстве Украины и ЕС в сферах биометана, водорода и других синтетических газов был подписан в феврале 2023 года.
Биометан - очищенный биогаз, характеристики которого соответствуют природному газу. Биометан может использоваться для отопления, производства электроэнергии, в качестве топлива для транспорта. Важно то, что этот биогаз можно интегрировать в газовую инфраструктуру без дополнительных затрат на новые сети, что делает биометан доступным для широкого использования.