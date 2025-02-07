Україна вперше експортувала біометан до ЄС

Україна розпочала експорт біометану до Європейського Союзу, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

У лютому 2025 року між Україною та Європейським Союзом відбулося перше трубопровідне постачання біометану. Експорт здійснив український виробник біометану. (...) Обсяг першої поставки біометану в ЄС становив 67 тис. кубометрів - повідомили у міністерстві.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав початок експорту біометану з України до ЄС "важливим кроком у зміцненні енергетичної незалежності та інтеграції нашої країни в європейський енергетичний простір". "Україна готова стати надійним постачальником чистої енергії для Європи. Міністерство приділяє значну увагу питанню експорту біометану, яке є важливим у межах нової бізнес-моделі ринку природного газу та енергетики України в цілому", - зазначив міністр.

Як вказали у Міненерго, українські виробники "можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську газотранспортну систему, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж". Умови та тарифи приєднання і транспортування газотранспортною системою України для виробників біометану, як зазначається, є аналогічними до умов для видобувників природного газу.

Доповнення

Меморандум про стратегічне партнерство України та ЄС у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів було підписано у лютому 2023 року.

Біометан - очищений біогаз, характеристики якого відповідають природному газу. Біометан може використовуватися для опалення, виробництва електроенергії, як пальне для транспорту. Важливо те, що цей біогаз можна інтегрувати в газову інфраструктуру без додаткових витрат на нові мережі, що робить біометан доступним для широкого використання.