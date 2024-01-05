Украина вытащила Евросоюз из состояния "комы нерасширения" - Кулеба

Именно Украина вытащила Европейский Союз из состояния "комы нерасширения". Европейский Союз существовал как общий рынок, как "царство покоя", но как движущая сила в истории он находился в коме. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в инстаграме с журналистом Вадимом Карпьяком, передает УНН.

Детали

ЕС находился в коме, в которую сам себя и загнал явлением "усталости от нерасширения". И если бы не Украина в 2022 году, если бы не это историческое событие, когда Зеленский вышел и сказал: "Мы подаем заявление на вступление в ЕС", ЕС бы и сейчас оставался в этой коме и не был бы исторической силой. А открывшись к идее расширения, они по сути вернули себя на историческую сцену и вернули нам веру и оптимизм именно в историческую, а не потребительскую роль Европейского Союза сказал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что Европа должна поверить в себя, что она способна победить и принести мир в Европу.

Украина не должна волноваться по поводу Трампа, никакие "большие соглашения" с путиным невозможны - Кулеба