Україна витягнула Євросоюз зі стану "коми нерозширення" – Кулеба
Київ • УНН
Заявка України на членство в ЄС відродила імпульс розширення блоку, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Саме Україна витягнула Європейський Союз зі стану "коми нерозширення". Європейський Союз існував як спільний ринок, як "царство спокою", але як рушійна сила в історії він перебував у комі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру в інстаграмі з журналістом Вадимом Карп'яком, передає УНН.
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ЄС перебував у комі, у яку сам себе і загнав явищем "втоми від нерозширення". І якби не Україна у 2022 році, якби не ця історична подія, коли Зеленський вийшов і сказав: "Ми подаємо заяву на вступ у ЄС", ЄС би й на зараз залишався в цій комі та не був би історичною силою. А відкрившись до ідеї розширення, вони по суті повернули себе на історичну сцену і повернули нам віру й оптимізм саме в історичну, а не споживацьку роль Європейського Союзу
Український міністр наголосив, що Європа повинна повірити в себе, що вона здатна перемогти та принести мир у Європу.
Україна не повинна хвилюватися з приводу Трампа, жодні "великі угоди" з путіним неможливі - Кулеба04.01.24, 09:39 • 36292 перегляди