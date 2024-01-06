Україна витягнула Євросоюз зі стану "коми нерозширення" – Кулеба

Саме Україна витягнула Європейський Союз зі стану "коми нерозширення". Європейський Союз існував як спільний ринок, як "царство спокою", але як рушійна сила в історії він перебував у комі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру в інстаграмі з журналістом Вадимом Карп'яком, передає УНН.

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ЄС перебував у комі, у яку сам себе і загнав явищем "втоми від нерозширення". І якби не Україна у 2022 році, якби не ця історична подія, коли Зеленський вийшов і сказав: "Ми подаємо заяву на вступ у ЄС", ЄС би й на зараз залишався в цій комі та не був би історичною силою. А відкрившись до ідеї розширення, вони по суті повернули себе на історичну сцену і повернули нам віру й оптимізм саме в історичну, а не споживацьку роль Європейського Союзу сказав Кулеба.

Український міністр наголосив, що Європа повинна повірити в себе, що вона здатна перемогти та принести мир у Європу.

Україна не повинна хвилюватися з приводу Трампа, жодні "великі угоди" з путіним неможливі - Кулеба