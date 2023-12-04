Украина выполнила все меры для разблокирования границы с Польшей - Деркач
Киев • УНН
Сегодня было заседание Совета по вопросам транспорта, торговли, энергетики в Еврокомиссии, "на котором ... рассматривался вопрос блокирования границы. Большинство государств ЕС выступили за поддержку Украины".
Украина выполнила мероприятия по разблокированию границы с Польшей, о которых договаривались во время трехсторонних встреч. Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Мы уже видим сдвиги сегодня, поскольку открылся ПП новый - "Угринов-Долгобичув". Кроме этого, по последним нашим договоренностям с Еврокомиссией и правительством Польши мы наработали ряд мер, которые должны были бы фактически удовлетворить протестующих на сегодня и остановить протест. Фактически эти меры все выполнены. Открыт пункт пропуска "Угринов-Долгобичув", кроме этого мы технически готовы к открытию новых полос для пустых транспортных средств в системе электронная очередь ("еЧерга" - ред.) - то, что мы также обещали сделать, и это открытие возможно только когда фактически граница будет открыта
Он добавил, что сегодня было заседание Совета по вопросам транспорта, торговли, энергетики в Еврокомиссии, "на котором ... рассматривался вопрос блокирования границы. Большинство государств ЕС выступили за поддержку Украины".
"Фактически каждая страна выступила с осуждением этих протестов, (...) были, скажем, такие громкие заявления от некоторых стран ЕС и от Еврокомиссии о немедленном принятии мер к польскому правительству для прекращения фатично этой блокады, ну, а дальше уже продолжать разговоры о нужных мерах для урегулирования рынка грузовых перевозок", - сказал Деркач.
Кроме того, замминистра подчеркнул, что вопрос возврата разрешений - одно из требований польских перевозчиков - "мы даже не обсуждаем".
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Напомним
Украина и Польша договорились об открытии пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков.
Украина выполнила все меры для разблокирования границы с Польшей - Деркач
Сегодня было заседание Совета по вопросам транспорта, торговли, энергетики в Еврокомиссии, "на котором . .. рассматривался вопрос блокирования границы. Большинство государств ЕС выступили за поддержку Украины".
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