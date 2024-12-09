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Украина вернула с оккупированной Луганщины сына военнослужащей - Ермак

Украина вернула с оккупированной Луганщины сына военнослужащей - Ермак

Киев  •  УНН

 • 6809 просмотра

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Из оккупированного Сватово в Луганской области вернули сына украинской военнослужащей, который три года жил с бабушкой. После ее смерти мальчику грозила депортация в россию и интернат.

Украине удалось вернуть сына украинской военнослужащей, который три года находился в оккупации в Луганской области. После смерти бабушки мальчику грозила депортация в рф. Об этом в понедельник сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Ермак рассказал, что до начала полномасштабного вторжения он жил с мамой и бабушкой в Сватово на Луганщине, но после того, как мама пошла защищать страну, а город оказался под обстрелами и попал под оккупацию, мальчик остался наедине с бабушкой.

Две недели назад бабушка умерла, и ребенок оказался один на один под угрозой депортации в Россию и попадания в интернат

- указал Ермак.

Глава Офиса Президента поблагодарил Украинскую сеть по правам ребенка за организацию этого возвращения.

Напомним

С временно оккупированных территорий Украины вернули шестерых детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них 16-летний Виталий, который избегал принудительной мобилизации, и 14-летний Артем, чью мать похитили оккупанты.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
luganskaya-oblastЛуганская область
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина