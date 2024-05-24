Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%

Во время реформы Генерального штаба ВСУ его штатную численность планируют уменьшить на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Об этом сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Евгений Острянский во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Острянский рассказал о ходе проведения мероприятий по оптимизации и реформированию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и органов военного управления. В частности, несмотря на вооруженную агрессию российской федерации, в 2022 году начался обзор возможностей для разработки перспективной структуры Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО.

Структура, это прежде всего баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и прежде всего развития Вооруженных Сил, - отметил Острянский.

Кроме этого, в настоящее время разрабатываются стратегии развития видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины до 2035 года. Это призвано сформировать приоритеты и направления их развития, определить роль и место в системе применения Сил обороны, с учетом будущей среды безопасности. Особое внимание в этом процессе уделяется новым образцам вооружения и военной техники, перспективам их применения на поле боя.

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Острянский отметил, что также, в феврале-марте этого года, в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%.

За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск, - подчеркнул начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины.

Кроме того, продолжаются мероприятия по совершенствованию структуры Вооруженных Сил Украины, среди которых и формирование Командования Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.