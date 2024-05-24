Під час реформи Генштабу його штат планують зменшити на 60%
Київ • УНН
В рамках реформи Генерального штабу Збройних Сил України його штат планується скоротити на 60%, а звільнений особовий склад буде використаний для укомплектування органів оперативного і тактичного командування та управління, а також бойових військових частин.
Під час реформи Генерального штабу ЗСУ його штатну чисельність планують зменшити на 60%. За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Про це повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Євгеній Острянський під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Генштаб.
Деталі
Острянський розповів про хід проведення заходів з оптимізації й реформування Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління. Зокрема, попри збройну агресію російської федерації, у 2022 році розпочався огляд спроможностей для опрацювання перспективної структури Збройних Сил України на період до вступу в НАТО.
Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і насамперед розвитку Збройних Сил,
Окрім цього, на даний час розробляються стратегії розвитку видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України до 2035 року. Це покликано сформувати пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони, з урахуванням майбутнього безпекового середовища. Особлива увага в цьому процесі приділяється новим зразкам озброєння та військової техніки, перспективам їх застосування на полі бою.
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Острянський зазначив, що також, у лютому-березні цього року, в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.
Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%.
За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, своєю чергою, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ,
Крім того, тривають заходи з удосконалення структури Збройних Сил України, серед яких і формування Командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України.