Украина собирается выйти из налогового соглашения в рамках СНГ

Украина намерена выйти еще из одного соглашения СНГ - по косвенным налогам при торговле между странами - участницами Содружества, соответствующий законопроект одобрило правительство. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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По словам Мельничука, правительство одобрило проект закона, которым предусмотрен выход Украины из соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками СНГ.

Соглашение совершили в 1998 году в Москве и в Украине ратифицировали с оговорками в 2000 году.

Украина выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств СНГ