Украина собирается выйти из налогового соглашения в рамках СНГ
Киев • УНН
Украинское правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения СНГ от 1998 года о косвенных налогах, связанных с торговлей между странами-участницами
Украина намерена выйти еще из одного соглашения СНГ - по косвенным налогам при торговле между странами - участницами Содружества, соответствующий законопроект одобрило правительство. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, правительство одобрило проект закона, которым предусмотрен выход Украины из соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками СНГ.
Соглашение совершили в 1998 году в Москве и в Украине ратифицировали с оговорками в 2000 году.
Украина выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств СНГ03 май 2023, 11:58 • 1180007 просмотров
Украина собирается выйти из налогового соглашения в рамках СНГ
Украинское правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения СНГ от 1998 года о косвенных налогах, связанных с торговлей между странами-участницами.
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