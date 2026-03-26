Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на Пасху
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Украина - Швеция: тренеры выбрали стартовые составы на матч отбора к ЧМ

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Сергей Ребров выставил Ваната в нападении и Забарного с капитанской повязкой. Победитель матча со Швецией сыграет против лучшего в паре Польша — Албания.

Украина - Швеция: тренеры выбрали стартовые составы на матч отбора к ЧМ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер выбрали стартовые составы на полуфинальный матч плей-офф отбора к Чемпионату мира-2026, передает УНН

Детали 

Ребров выбрал следующих исполнителей: на воротах Анатолий Трубин. В защите (слева направо): Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Илья Забарный (капитан), Александр Тимчик. 

В опорной зоне Иван Калюжный, в центре полузащиты - Георгий Судаков и Егор Ярмолюк. 

Вингеры: Виктор Цыганков и Александр Зубков, а в центре нападения - Владислав Ванат. 

На замене остались: Руслан Нещерет, Дмитрий Ризнык, Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Владислав Волошин, Алексей Гуцуляк, Александр Пихаленок, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Матвей Пономаренко, Олег Очеретько. 

Грэм Поттер выбрал следующий состав: в воротах Кристофер Нордфельдт. В защите: Габриэль Гудмундссон, Виктор Линделоф (капитан), Исак Хин, Густаф Лагербильке. 

В полузащите: Герман Юханссон, Ясин Аяри, Йеспер Карлстрем, Беньямин Нюгрен.

В нападении: Виктор Дьёкереш и Энтони Эланга. 

Дополнение

Украина объявила официальную заявку на поединок плей-офф квалификации к Чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции. В заявку не попал Богдан Крушинский. 

Напомним 

Национальная сборная Украины по футболу 26 марта проведет решающий поединок плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026 - ей будет противостоять национальная сборная Швеции по футболу. От исхода встречи зависит, сможет ли команда Сергея Реброва продолжить борьбу за путевку на Мундиаль. 

Сборной Украины необходимо победить Швецию и сильнейшего в паре Польша - Албания для выхода на Мундиаль. Формат турнира не предусматривает права на ошибку.

Павел Башинский

Спорт
Сергей Ребров
Албания
Швеция
Украина
Польша