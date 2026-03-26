Украина - Швеция: тренеры выбрали стартовые составы на матч отбора к ЧМ
Сергей Ребров выставил Ваната в нападении и Забарного с капитанской повязкой. Победитель матча со Швецией сыграет против лучшего в паре Польша — Албания.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер выбрали стартовые составы на полуфинальный матч плей-офф отбора к Чемпионату мира-2026, передает УНН.
Ребров выбрал следующих исполнителей: на воротах Анатолий Трубин. В защите (слева направо): Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Илья Забарный (капитан), Александр Тимчик.
В опорной зоне Иван Калюжный, в центре полузащиты - Георгий Судаков и Егор Ярмолюк.
Вингеры: Виктор Цыганков и Александр Зубков, а в центре нападения - Владислав Ванат.
На замене остались: Руслан Нещерет, Дмитрий Ризнык, Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Владислав Волошин, Алексей Гуцуляк, Александр Пихаленок, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Матвей Пономаренко, Олег Очеретько.
Грэм Поттер выбрал следующий состав: в воротах Кристофер Нордфельдт. В защите: Габриэль Гудмундссон, Виктор Линделоф (капитан), Исак Хин, Густаф Лагербильке.
В полузащите: Герман Юханссон, Ясин Аяри, Йеспер Карлстрем, Беньямин Нюгрен.
В нападении: Виктор Дьёкереш и Энтони Эланга.
Украина объявила официальную заявку на поединок плей-офф квалификации к Чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции. В заявку не попал Богдан Крушинский.
Национальная сборная Украины по футболу 26 марта проведет решающий поединок плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026 - ей будет противостоять национальная сборная Швеции по футболу. От исхода встречи зависит, сможет ли команда Сергея Реброва продолжить борьбу за путевку на Мундиаль.
Сборной Украины необходимо победить Швецию и сильнейшего в паре Польша - Албания для выхода на Мундиаль. Формат турнира не предусматривает права на ошибку.