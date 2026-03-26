Україна - Швеція: тренери обрали стартові склади на матч відбору до ЧС
Київ • УНН
Сергій Ребров виставив Ваната в нападі та Забарного з капітанською пов'язкою. Переможець матчу зі Швецією зіграє проти кращого в парі Польща — Албанія.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров та головний тренер збірної Швеції Грем Поттер обрали стартові склади на півфінальний матч плей-оф відбору до Чемпіонату світу-2026, передає УНН.
Деталі
Ребров обрав наступних виконавців: на воротах Анатолій Трубін. У захисті (зліва на право): Віталій Миколенко, Валерій Бондар, Ілля Забарний (капітан), Олександр Тимчик.
В опорній зоні Іван Калюжний, у центрі півзахисту - Георгій Судаков та Єгор Ярмолюк.
Вінгери: Віктор Циганков та Олександр Зубков, а у центрі нападу - Владислав Ванат.
На заміні залишилися: Руслан Нещерет, Дмитро Різник, Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко, Олександр Сваток, Владислав Волошин, Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Матвій Пономаренко, Олег Очеретько.
Грем Поттер обрав наступний склад: у воротах Крістофер Нордфельдт. У захисті: Габріель Гудмундссон, Віктор Лінделоф (капітан), Ісак Гін, Густаф Лагербільке.
У півзахисті: Герман Юханссон, Ясін Аярі, Єспер Карлстрем, Беньямін Нюгрен.
У нападі: Віктор Дьокереш та Ентоні Еланга.
Доповнення
Україна оголосила офіційну заявку на поєдинок плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року проти збірної Швеції. До заявки не потрапив Богдан Крушинський.
Нагадаємо
Національна збірна України з футболу 26 березня проведе вирішальний поєдинок плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2026 - їй протистоятиме національна збірна Швеції з футболу. Від підсумку зустрічі залежить, чи зможе команда Сергія Реброва продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.
Збірній України необхідно перемогти Швецію та сильнішого в парі Польща - Албанія для виходу на Мундіаль. Формат турніру не передбачає права на помилку.