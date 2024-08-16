Украина ремонтирует уже четвертый лагерь для российских военнопленных
Киев • УНН
Украина ремонтирует четвертый лагерь для российских военнопленных, три уже почти заполнены. Украинские военные увеличивают обменный фонд во время операции в Курской области РФ, что усиливает позиции Украины.
Украина ремонтирует уже четвертый специальный лагерь для российских военнопленных. Три лагеря уже практически заполнены. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На мой взгляд, если бы россияне были бы также заинтересованы в возвращении своих, то мы бы давно бы организовали огромные обмены. Украина по состоянию на сейчас уже ремонтирует четвертый специальный лагерь для российских военнопленных. Три уже практически заполнены
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Украинские военные увеличивают обменный фонд во время операции в курской области рф. Это усиливает позиции Украины. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, и добавил, что надеется, что скоро общество увидит возвращение украинских героев и героинь.