Украина проиграла Ираку (1:2) в дебютном матче на Олимпиаде по футболу. Украинцы открыли счет на старте второго тайма, но затем дважды пропустили. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».

Детали

Для Украины это дебютное выступление в футболе на Олимпиаде. 27 июля «сине-желтые» будут играть с Марокко.

В турнирной таблице группы Украина идет на последнем месте без набранных очков:

1. Марокко - 3 очка (1 матч), 2:1 (разница мячей)

2. Ирак - 3 очка (1), 2:1

3. Аргентина - 0 очков (1), 1:2

4. Украина - 0 очков (1), 1:2

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