Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф
Киев • УНН
ФГИУ объявил условия продажи 100% ООО 'Аэрок' за 965,33 млн грн. Ключевые требования включают сохранение деятельности, погашение долгов и защиту работников в течение 6 месяцев.
Стартовая цена на аукционе по приватизации 100% ООО "Аэрок" составит 965,33 миллиона гривен. Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль, передает УНН.
Детали
В ФГИУ уже объявили ключевые условия продажи:
- Сохранение основного вида деятельности;
- Погашение задолженностей по зарплате и перед бюджетом;
- Недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев;
- Соблюдение требований природоохранного законодательства;
- Выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.
Эти условия направлены на обеспечение стабильной работы предприятия, защиту интересов работников и соблюдение экологических стандартов новым владельцем
По его словам, в дальнейшем Фонд подаст на утверждение Правительства условий продажи и стартовой цены. После этого ФГИУ объявит дату проведения аукциона в системе Prozorro.Продажи.
Дополнение
Аэрок - один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.
После того как россия начала полномасштабное вторжение в Украину, имущество Аэрок арестовали и передали Нацагентству по управлению активами (АРМА).
Владельцем был российский олигарх Андрей Молчанов.
Напомним,
СБУ способствовала национализации активов российского олигарха Виктора Кононова в Украине на сумму более 2 млрд грн. Высший антикоррупционный суд передал в доход государства 100% акций ЧАО "Винницапобутхим" и все имущество компании.