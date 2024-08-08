Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Стартовая цена на аукционе по приватизации 100% ООО "Аэрок" составит 965,33 миллиона гривен. Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль, передает УНН.

Детали

В ФГИУ уже объявили ключевые условия продажи:

Сохранение основного вида деятельности;

Погашение задолженностей по зарплате и перед бюджетом;



Недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев;



Соблюдение требований природоохранного законодательства;



Выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.



Эти условия направлены на обеспечение стабильной работы предприятия, защиту интересов работников и соблюдение экологических стандартов новым владельцем - подчеркнул Коваль.

По его словам, в дальнейшем Фонд подаст на утверждение Правительства условий продажи и стартовой цены. После этого ФГИУ объявит дату проведения аукциона в системе Prozorro.Продажи.

Дополнение

Аэрок - один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.

После того как россия начала полномасштабное вторжение в Украину, имущество Аэрок арестовали и передали Нацагентству по управлению активами (АРМА).

Владельцем был российский олигарх Андрей Молчанов.

Напомним,

СБУ способствовала национализации активов российского олигарха Виктора Кононова в Украине на сумму более 2 млрд грн. Высший антикоррупционный суд передал в доход государства 100% акций ЧАО "Винницапобутхим" и все имущество компании.