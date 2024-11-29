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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призвала НАТО пригласить ее в Альянс на следующей неделе - Reuters

Украина призвала НАТО пригласить ее в Альянс на следующей неделе - Reuters

Киев  •  УНН

 • 6802 просмотра

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Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО пригласить Украину в Альянс на заседании 3-4 декабря. Приглашение должно стать ответом на эскалацию войны и привлечение КНДР.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал НАТО пригласить Украину в Альянс на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Приглашение должно стать ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной россией войны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо Сибиги в НАТО, передает УНН.

"Я призываю вас поддержать решение о приглашении Украины в Альянс как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года. Мы считаем, что на данном этапе приглашение должно быть продлено. Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной россией войны, последней демонстрацией которой является привлечение десятков тысяч северокорейских войск и использование Украины как полигона для испытаний нового оружия", - говорится в письме.

Издание отмечает, что письмо отражает возобновление стремления Киева получить приглашение присоединиться к НАТО, что является частью "плана победы", очерченного в прошлом месяце Президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения войны.

Ранее дипломаты НАТО заявляли, что на данном этапе среди членов Альянса нет консенсуса относительно приглашения Украины. Любое такое решение потребует согласия всех 32 стран-членов НАТО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО - это то, чего заслуживает украинское государство и подчеркнул, что сейчас для вступления в Альянс не хватает политической воли партнеров.

Павел Башинский

Павел Башинский

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