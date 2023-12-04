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Украина призывает Венесуэлу воздержаться от территориальных претензий к Гайане

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 16:15  •  26570 просмотра

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Украина призывает Венесуэлу соблюдать решение Международного суда ООН по региону Эссекибо, предостерегая от действий, которые могут обострить спор.

Украина призывает Венесуэлу придерживаться юридически обязательного приказа Международного Суда ООН и воздерживаться от любых действий, которые изменят ситуацию в регионе Эссекибо. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали 

В Министерстве отмечают, что 1 декабря 2023 года Международный Суд ООН принял приказ о применении временных мер по делу об Арбитражном решении от 3 октября 1899 года ("Гаяна против Венесуэлы"). 

Приказ обязывает Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые изменят ситуацию в регионе Эссекибо, а также обе стороны - воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить или расширить спор, или усложнить его решение. 

Украина подчеркивает необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН. Решение любых спорных вопросов и разногласий должно происходить только на основе механизмов, предусмотренных международным правом, в соответствии с целями и принципами, определенными Уставом ООН. 

- говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. 

Дополнение 

В ведомстве добавили, что стороны спора должны придерживаться юридически обязательного приказа Международного Суда ООН о применении временных мер и не прибегать к односторонним действиям, которые могут ухудшить ситуацию.

Напомним

Избирательные органы Венесуэлы в воскресенье заявили, что 95 процентов избирателей на необязательном референдуме одобрили территориальные претензии нации на огромную часть соседней богатой нефтью Гайаны

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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