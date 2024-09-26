Украина привлекает 400 млн долларов от Кореи и Канады на медицину и бюджет

Кабинет министров утвердил основные условия осуществления государственных внешних заимствований, которые позволят получить до 400 млн долларов на усиление украинской медицины и покрытие приоритетных бюджетных расходов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Еще два решения, которые сделают нас более устойчивыми. Первое, привлекаем до 100 млн долларов от Экспортно-импортного банка Кореи для усиления украинской медицины.

Второе, привлекаем от Канады до 288 млн 463,5 тыс. долларов (400 млн канадских долларов) на покрытие приоритетных бюджетных расходов", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук отметил, Кабмин утвердил основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от Экспортно-импортного банка Кореи.

Также Кабмин утвердил условия осуществления государственных внешних заимствований в 2024 году путем привлечения кредита от Канады, который определяет условия для осуществления в 2024 году государственных внешних заимствований путем привлечения дополнительного кредита от канадской стороны для финансирования государственного бюджета.

Напомним

В среду, 25 сентября, бюджетный комитет Бундестага одобрил пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, предназначенный для сектора тепло- и электроснабжения Украины.