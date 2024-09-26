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Україна залучає 400 млн доларів від Кореї та Канади на медицину та бюджет

Україна залучає 400 млн доларів від Кореї та Канади на медицину та бюджет

Київ • УНН

 • 18792 перегляди

Кабмін затвердив умови зовнішніх запозичень на 400 млн доларів від Кореї та Канади. Кошти спрямують на посилення медицини та покриття пріоритетних бюджетних видатків України.

Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень, які дозволять отримати до 400 млн доларів на посилення української медицини та покриття пріоритетних бюджетних видатків. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Ще два рішення, які зроблять нас стійкішими. Перше, залучаємо до 100 млн доларів від Експортно-імпортного банку Кореї для посилення української медицини.

Друге, залучаємо від Канади до 288 млн 463,5 тис. доларів (400 млн канадських доларів) на покриття пріоритетних бюджетних видатків", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук зазначив, Кабмін затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Експортно-імпортного банку Кореї.

Також Кабмін затвердив умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2024 році шляхом залучення кредиту від Канади, який визначає умови для здійснення у 2024 році державних зовнішніх запозичень шляхом залучення додаткового кредиту від канадської сторони для фінансування державного бюджету.

Нагадаємо

У середу, 25 вересня, бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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