Украина приветствовала прекращение огня между Индией и Пакистаном при участии США
Киев • УНН
В МИД Украины приветствовали договоренность Индии и Пакистана о прекращении огня, достигнутую при активном участии США. Выражена надежда, что это станет шагом к стабильности в Южной Азии.
В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали прекращение огня между Индией и Пакистаном, достигнутое при активном участии Соединенных Штатов Америки, передает УНН.
Приветствуем договоренность о полном и немедленном прекращении огня между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, достигнутую при активном участии Соединенных Штатов Америки
В дипломатическом ведомстве отметили важность мирных усилий США.
Надеемся, что реализация договоренности станет важным шагом на пути к дальнейшему снижению напряжения и восстановлению стабильности в Южной Азии
Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск с границы и прилегающих регионов - СМИ12.05.25, 20:06 • 976 просмотров
Напомним
Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после переговоров при посредничестве США.