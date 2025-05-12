Украина приветствовала прекращение огня между Индией и Пакистаном при участии США

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали прекращение огня между Индией и Пакистаном, достигнутое при активном участии Соединенных Штатов Америки, передает УНН.

Приветствуем договоренность о полном и немедленном прекращении огня между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, достигнутую при активном участии Соединенных Штатов Америки - говорится в комментарии МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили важность мирных усилий США.

Надеемся, что реализация договоренности станет важным шагом на пути к дальнейшему снижению напряжения и восстановлению стабильности в Южной Азии - резюмировали в МИД.

Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск с границы и прилегающих регионов - СМИ

Напомним

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после переговоров при посредничестве США.