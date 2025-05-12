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Украина приветствовала прекращение огня между Индией и Пакистаном при участии США

Киев • УНН

 • 554 просмотра

В МИД Украины приветствовали договоренность Индии и Пакистана о прекращении огня, достигнутую при активном участии США. Выражена надежда, что это станет шагом к стабильности в Южной Азии.

Украина приветствовала прекращение огня между Индией и Пакистаном при участии США

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали прекращение огня между Индией и Пакистаном, достигнутое при активном участии Соединенных Штатов Америки, передает УНН.

Приветствуем договоренность о полном и немедленном прекращении огня между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, достигнутую при активном участии Соединенных Штатов Америки

- говорится в комментарии МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили важность мирных усилий США.

Надеемся, что реализация договоренности станет важным шагом на пути к дальнейшему снижению напряжения и восстановлению стабильности в Южной Азии 

- резюмировали в МИД.

Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск с границы и прилегающих регионов - СМИ12.05.25, 20:06 • 976 просмотров

Напомним

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после переговоров при посредничестве США.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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