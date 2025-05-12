Україна привітала припинення вогню між Індією та Пакистаном за участі США

У Міністерстві закордонних справ України привітали припинення вогню між Індією та Пакистаном, досягнутого за активної участі Сполучених Штатів Америки, передає УНН.

Вітаємо домовленість про повне та негайне припинення вогню між Республікою Індія та Ісламською Республікою Пакистан, досягнуту за активної участі Сполучених Штатів Америки - йдеться у коментарі МЗС.

У дипломатичному відомстві відзначили важливість мирних зусиль США.

Сподіваємось, що реалізація домовленості стане важливим кроком на шляху до подальшого зниження напруги та відновлення стабільності в Південній Азії - резюмували в МЗС.

Індія та Пакистан розглянуть відведення військ з кордону та прилеглих регіонів - ЗМІ

Нагадаємо

Індія та Пакистан домовились про припинення вогню після переговорів за посередництва США.