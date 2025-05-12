Україна привітала припинення вогню між Індією та Пакистаном за участі США
Київ • УНН
У МЗС України привітали домовленість Індії та Пакистану про припинення вогню, досягнуту за активної участі США. Висловлено сподівання, що це стане кроком до стабільності в Південній Азії.
У Міністерстві закордонних справ України привітали припинення вогню між Індією та Пакистаном, досягнутого за активної участі Сполучених Штатів Америки, передає УНН.
Вітаємо домовленість про повне та негайне припинення вогню між Республікою Індія та Ісламською Республікою Пакистан, досягнуту за активної участі Сполучених Штатів Америки
У дипломатичному відомстві відзначили важливість мирних зусиль США.
Сподіваємось, що реалізація домовленості стане важливим кроком на шляху до подальшого зниження напруги та відновлення стабільності в Південній Азії
Індія та Пакистан розглянуть відведення військ з кордону та прилеглих регіонів - ЗМІ12.05.25, 20:06 • 960 переглядiв
Нагадаємо
Індія та Пакистан домовились про припинення вогню після переговорів за посередництва США.