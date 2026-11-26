Премьер-министр Украины Сергей Корецкий пригласил Канаду присоединиться финансовыми взносами к Фонду страхования военных рисков, а также к «Промышленному Рамштайну», передает УНН.

Пригласил Канаду присоединиться финансовыми взносами к Фонду страхования военных рисков, который мы планируем запустить в январе. Подробно рассказал об этом во время онлайн-выступления на 5-й бизнес-конференции Rebuild Ukraine в Торонто - сообщил Корецкий.

По его словам, официальный Киев также рассчитывает, что Канада увеличит пакет льготных кредитов Экспортного агентства Канады EDC и откроет для Украины FinDev Canada, канадский государственный институт финансирования развития, который инвестирует в частный бизнес.

Чтобы нарастить товарооборот между нашими странами, предложил запустить регулярный министерский экономический диалог и призвал Канаду присоединиться к «Промышленному Рамштайну». Приоритетные направления сотрудничества — энергетика, оборонное сотрудничество и критически важные минералы. Военные риски сегодня являются главным барьером для инвесторов. Страхование и доступное финансирование дадут канадскому бизнесу инструменты для развития проектов в Украине. Благодарю Канадско-украинскую торговую палату и посольства наших стран за активную работу по расширению экономического сотрудничества — резюмировал Корецкий. - сообщил Корецкий.

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