Прем'єр України Сергій Корецький запросив Канаду долучитися внесками до Фонду страхування воєнних ризиків, а також до "Промислового Рамштайну", передає УНН.

Запросив Канаду долучитися внесками до Фонду страхування воєнних ризиків, який плануємо запустити в січні. Детально розповів про це під час онлайн-виступу на 5-й бізнес-конференції Rebuild Ukraine у Торонто - повідомив Корецький.

За його словами, офіційний Київ також розраховує, що Канада збільшить пакет пільгових кредитів Експортного агентства Канади EDC і відкриє для України FinDev Canada, канадську державну інституцію фінансування розвитку, яка інвестує в приватний бізнес.

Щоб наростити товарообіг між нашими країнами, запропонував запустити регулярний міністерський економічний діалог і закликав Канаду приєднатися до "Промислового Рамштайну". Пріоритетні напрями співпраці – енергетика, оборонна співпраця і критичні мінерали. Воєнні ризики сьогодні є головним бар'єром для інвесторів. Страхування і доступне фінансування дадуть канадському бізнесу інструменти, щоб розвивати проєкти в Україні. Дякую Канадсько-українській торговельній палаті й посольствам наших країн за активну роботу з розширення економічної співпраці - резюмував Корецький. - повідомив Корецький.

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