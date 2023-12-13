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Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 08:43  •  10699 просмотра

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Новоизбранный премьер Польши обдумывает предложение о визите в Киев на фоне переговоров с Украиной. В то же время, первая встреча Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в Брюсселе на этой неделе.

В Польше рассматривают предложение Украины новоизбранному премьер-министру Дональду Туску новоизбранному премьер-министру Дональду Туску осуществить один из первых зарубежных визитов в Киев. Об этом пишет польское издание Onet, передает УНН.

Детали

По информации издания, украинские власти уже некоторое время ведут переговоры об организации поездки премьер-министра, лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска в Киев во время одного из его первых зарубежных визитов. Эту информацию журналисты подтвердили в нескольких источниках, в том числе и в украинских. По словам источников, скорый визит нового главы польского правительства в украинскую столицу вполне вероятен.

Это логистически сложная задача: шестнадцать часов езды в одну сторону, шестнадцать часов в другую. Но польские и западные политики регулярно ездят в Киев, так что путь наезжен. Такой визит был бы естественным

- сказал изданию один из политиков "Гражданской платформы".

Впервые после избрания Туска премьер-министром Владимир Зеленский может встретиться с ним уже на этой неделе, во время визита в Брюссель. Туск вылетит в Брюссель в среду, после принятия присяги в президентском дворце. Однако, их разговор с Зеленским пока не подтвержден. подтвержден.

Туск и Зеленский несколько раз встречались, когда первый еще был председателем Европейского совета. У 2019 году Туск был в Украине, вместе с Зеленским они посетили Донбасс и ездили в Станицу Луганской.

Напомним

11 декабря Дональд Туск был избран новым премьер-министром Польши. 248 депутатов Сейма проголосовали "за" и 201 "против". Первой поздравила его с победой президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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