Украина при посредничестве Катара вернет домой еще шестерых детей: они сегодня покинут москву

россия согласилась освободить еще шестерых украинских детей при посредничества Катара. Об этом заявил Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эти дети - одни из тысяч, которые были незаконно депортированы рф или не могут выехать самостоятельно с временно оккупированных территорий.

По словам чиновника, проинформированного о ходе операции, шесть детей должны выехать из москвы во вторник, 5 декабря, и через беларусь добраться в Украину.

Мать одного 11-летнего мальчика из этой группы - украинская военная, которая сейчас находиться в российском плену. Отец ребенка умер около десяти лет назад, и теперь он будет жить у тети по материнской линии. До сих пор он жил у родственников во временно оккупированной Донецкой области, сказал чиновник.

Развивая динамику последних недель, Катар продолжает играть роль посредника между украинским и российским правительствами, успешно способствуя воссоединению еще шестерых украинских детей с их семьями до праздничных каникул - сказал Аль-Хатер.

Напомним

В октябре Украина при посредничестве Катара вернула четырех детей, которых незаконно депортировала россия.