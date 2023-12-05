Украина при посредничестве Катара вернет домой еще шестерых детей: они сегодня покинут москву

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  177327 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  177554 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  198982 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  239767 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  266026 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  240964 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  200670 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  193889 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  179538 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231607 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203601 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  40614 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  35026 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  30505 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  49867 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Новости по теме

Украина при посредничестве Катара вернет домой еще шестерых детей: они сегодня покинут москву

россия согласилась освободить шестерых украинских детей при посредничестве Катара, чтобы они вернулись домой из москвы. Эти дети являются одними из многих, кто пострадал от депортации или не может покинуть оккупированные территории.

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Украина при посредничестве Катара вернет домой еще шестерых детей: они сегодня покинут москву

Коррупция в Киевском апелляционном суде: прокурор настаивает на аресте судьи Игоря Паленика

Сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Паленику. Прокурор настаивает применить к подозреваемому арест с залогом в более 6,9 млн грн.

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Коррупция в Киевском апелляционном суде: прокурор настаивает на аресте судьи Игоря Паленика

В этом году Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе - Washington Post

Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов, став одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева, сообщает Washington Post.

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В этом году Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе - Washington Post

Орбан едет к Макрону перед саммитом ЕС: СМИ сообщают, Париж видит возможность убедить Будапешт по вступлению Украины

Премьер-министр Венгрии Орбан встретится с президентом Макроном в Париже.

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Орбан едет к Макрону перед саммитом ЕС: СМИ сообщают, Париж видит возможность убедить Будапешт по вступлению Украины

Пограничники за сутки задерживают на границе по 20-25 беглецов - Демченко

Украинские пограничники ежедневно задерживают в среднем 20-25 нарушителей за незаконное пересечение границы, причем в последнее время количество таких попыток уменьшилось, что частично объясняется погодными условиями.

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Пограничники за сутки задерживают на границе по 20-25 беглецов - Демченко

россияне убили волонтера в Херсоне в Международный день волонтера

В Международный день волонтера российский обстрел в Херсоне унес жизнь волонтера.

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россияне убили волонтера в Херсоне в Международный день волонтера

В Госпогранслужбе не исключают, что блокирование словацкой границы может снова возобновиться

Блокада словацко-украинской границы словацкими перевозчиками была снята, но не исключается вероятность ее возобновления.

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В Госпогранслужбе не исключают, что блокирование словацкой границы может снова возобновиться

В Болгарии обеспокоены высоким уровнем экспорта товаров двойного назначения в РФ

Болгария активно сотрудничает с ЕС, чтобы ограничить экспорт товаров двойного назначения в Россию, поскольку официальные лица уверены, что они используются в военных целях. Рассматриваются новые механизмы применения санкций.

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В Болгарии обеспокоены высоким уровнем экспорта товаров двойного назначения в РФ

В Одессе разоблачили новую "схему": мужчины получали бронь на стратегически важных фирмах для выезда за границу

Одесская полиция задержала организатора схемы, которая позволяла мужчинам призывного возраста выезжать из Украины путем фиктивного трудоустройства в ключевых частных фирмах. По меньшей мере 5 мужчин выехали по этой схеме. Стоимость фиктивного трудоустройства с последующим выездом за границу составляла 4500 долларов США.

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В Одессе разоблачили новую "схему": мужчины получали бронь на стратегически важных фирмах для выезда за границу

Румыния не импортировала украинскую сельхозпродукцию последние полгода - СМИ

Румыния остановила импорт украинской сельскохозяйственной продукции, включая ключевые культуры, в течение последних шести месяцев из-за чрезвычайного указа, требующего получения разрешения на импорт от экономических операторов, зарегистрированных в Румынии.

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