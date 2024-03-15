Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

Правительство Швеции приняло решение передать Украине гидроциклы береговой охраны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Детали

Как сообщается, гидроциклы - это то, что пользуются спросом в Украине. по словам представителей береговой охраны, они могут быть переданы Украине немедленно.

21 декабря Береговая охрана объявила, что водные суда, которые используются для морского наблюдения, могут быть переданы в дар Украине. Речь идет о девяти персональных водных судах, которые могут быть переданы сразу после того, как они будут деидентифицированы, а специфическое оборудование демонтировано.

Дополнение

20 февраля Швеция объявила о выделении пакета военной помощи для Украины на примерно 683 миллиона долларов.

Швеция намерена поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив 30 миллионов евро.