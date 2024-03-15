Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"Эксклюзив
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции
Швеция передаст Украине гидроциклы для береговой охраны. Они могут быть переданы немедленно.
ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ
До конца 2025 года Европейский Союз планирует сравняться с россией в производстве крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм.
В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год
Европейская комиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года, выделив в общей сложности 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС через различные программы.
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов советского образца у балканских стран, поскольку они отказываются продавать снаряды напрямую. Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов.
В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки
Полиция нашла живой новорожденную дочь убитой 27-летней украинки в Германии и задержала двух подозреваемых, тогда как 51-летняя мать жертвы числиться пропавшей без вести.
На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику
Двум клирикам УПЦ МП на Закарпатье грозит до 5 лет лишения свободы за распространение коммунистических нарративов, распространение запрещенной символики и лозунгов, а также пропаганду тоталитарного режима через свои аккаунты в социальных сетях.
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
"Государственный оператор тыла" начал искать новых поставщиков и подписывать прямые контракты, чтобы украинские солдаты не голодали. Из-за этого против предприятия снова началась "грязная" информационная кампания.
Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины
Министр финансов Сергей Марченко обсудил с послом Австрии Арадом Бенке привлечение австрийских инвестиций для восстановления и реконструкции Украины, отметив поддержку Австрии в виде грантов, энергетического оборудования и взносов в фонды Всемирного банка.
В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА
Дежурный инженер погиб во время российского удара по радиообъектам в Сумской области, Украина.
Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер
В результате российского ракетного обстрела Одессы погибло 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель, а еще 46 получили ранения, в том числе 7 работников службы по чрезвычайным ситуациям.