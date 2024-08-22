Украина получит от Нидерландов 51 радар для обнаружения БПЛА в четвертом квартале 2024 года

Нидерланды в четвертом квартале 2024 года передадут Украине 51 мобильный радар для обнаружения беспилотников. Системы способны обнаруживать дроны, движущиеся даже на высоких скоростях. Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Нидерланды передадут мобильные радары в четвертом квартале 2024 года.

Поставщиком этих радаров является нидерландская компания Robin Radar Systems.

Как указали в Минобороны, системы способны контролировать окружающую среду и обнаруживать дроны, движущиеся даже на высоких скоростях.

Мобильность радаров дает возможность непрерывно обнаруживать беспилотники противника, а затем выводить их из строя.

«Искренне благодарны Нидерландам за непоколебимую поддержку и усиление украинской ПВО!», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Нидерландов покупает для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников.