Украина получит от Нидерландов 51 радар для обнаружения БПЛА в четвертом квартале 2024 года
Киев • УНН
Нидерланды приобретут 51 мобильный радар для Украины от компании Robin Radar Systems. Радары, способные обнаруживать быстрые дроны, планируют передать в четвертом квартале 2024 года для усиления украинской ПВО.
Нидерланды в четвертом квартале 2024 года передадут Украине 51 мобильный радар для обнаружения беспилотников. Системы способны обнаруживать дроны, движущиеся даже на высоких скоростях. Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Ожидается, что Нидерланды передадут мобильные радары в четвертом квартале 2024 года.
Поставщиком этих радаров является нидерландская компания Robin Radar Systems.
Как указали в Минобороны, системы способны контролировать окружающую среду и обнаруживать дроны, движущиеся даже на высоких скоростях.
Мобильность радаров дает возможность непрерывно обнаруживать беспилотники противника, а затем выводить их из строя.
«Искренне благодарны Нидерландам за непоколебимую поддержку и усиление украинской ПВО!», - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Нидерландов покупает для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников.