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Украина показала способность своих ПВО: в США отреагировали на ночную ракетную атаку рф на Киев

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:16  •  25404 просмотра

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Посол США отметила работы украинских Вооруженных Сил и поддержала призывы к продолжению поддержки со стороны США.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную ракетную атаку рф на Киев, отметив, что Украина показала способность своих ПВО и защитила каждого жителя столицы, пишет УНН.

Сразу же после встречи в Овальном кабинете в Вашингтоне, в 3:00 по местному времени, россия запустила 10 баллистических ракет, которые менее чем за 2 минуты достигли Киева. Украина их всех уничтожила. И снова Россия показала свою цель; и снова Украина ответила - показала способность своих ПВО и защитила каждого жителя столицы

- написала Бриджит Бринк в соцсети Х.

Она добавила, что США должны продолжать поддерживать способность Украины защищаться, и очень важно действовать сейчас.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенные российскими войсками по баллистической траектории по Киеву. Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах.

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев пока известно о 53 пострадавших, из них шестеро - дети. Информации о погибших нет.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Україна показала спроможність своїх ППО: у США відреагували на нічну ракетну атаку рф на Київ
Ukraine has demonstrated the capability of its air defense system: the United States responds to russia's nighttime missile attack on Kyiv
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