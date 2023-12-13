Украина показала способность своих ПВО: в США отреагировали на ночную ракетную атаку рф на Киев

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную ракетную атаку рф на Киев, отметив, что Украина показала способность своих ПВО и защитила каждого жителя столицы, пишет УНН.

Сразу же после встречи в Овальном кабинете в Вашингтоне, в 3:00 по местному времени, россия запустила 10 баллистических ракет, которые менее чем за 2 минуты достигли Киева. Украина их всех уничтожила. И снова Россия показала свою цель; и снова Украина ответила - показала способность своих ПВО и защитила каждого жителя столицы - написала Бриджит Бринк в соцсети Х.

Она добавила, что США должны продолжать поддерживать способность Украины защищаться, и очень важно действовать сейчас.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенные российскими войсками по баллистической траектории по Киеву. Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах.

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев пока известно о 53 пострадавших, из них шестеро - дети. Информации о погибших нет.