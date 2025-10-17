Украина планирует открыть Генеральное консульство в Прешове до конца года - Сибига
Киев • УНН
Украина расширит дипломатическое присутствие в Словакии, открыв Генеральное консульство в Прешове до конца года. Это улучшит консульские услуги для украинцев на востоке Словакии.
Глава МИД Андрей Сибига заявил об открытии Генерального консульства Украины в Прешове до конца года, передает УНН.
Украина усилит свое дипломатическое присутствие в Словакии. Мы намерены открыть наше Генеральное консульство в Прешове до конца года. Это поможет улучшить качество консульских услуг для украинской общины на востоке Словакии
По его словам, в МИД заинтересованы в содействии прагматичному, взаимовыгодному и добрососедскому сотрудничеству между Украиной и Словакией.
