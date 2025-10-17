Україна планує відкрити Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року - Сибіга
Київ • УНН
Україна розширить дипломатичну присутність у Словаччині, відкривши Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року. Це покращить консульські послуги для українців на сході Словаччини.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив про відкриття Генерального консульства України в Пряшеві до кінця року, передає УНН.
Україна посилить свою дипломатичну присутність у Словаччині. Ми маємо намір відкрити наше Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади на сході Словаччини
За його словами, в МЗС зацікавлені у сприянні прагматичній, взаємовигідній та добросусідській співпраці між Україною та Словаччиною.
