Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 6256 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Ексклюзив
11:59 • 11041 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 10703 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 13798 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20239 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45804 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28581 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 59095 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61541 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
Україна планує відкрити Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року - Сибіга

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Україна розширить дипломатичну присутність у Словаччині, відкривши Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року. Це покращить консульські послуги для українців на сході Словаччини.

Україна планує відкрити Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив про відкриття Генерального консульства України в Пряшеві до кінця року, передає УНН.

Україна посилить свою дипломатичну присутність у Словаччині. Ми маємо намір відкрити наше Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади на сході Словаччини 

- повідомив Сибіга в Х.

За його словами, в МЗС зацікавлені у сприянні прагматичній, взаємовигідній та добросусідській співпраці між Україною та Словаччиною.

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис. євро - Сибіга17.10.25, 16:58 • 748 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Дипломатка
Словаччина
Україна