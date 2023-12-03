Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита
Киев • УНН
Украинский павильон открылся на COP28 в Дубае. Он подчеркнет устойчивость Украины к войне и климатическому кризису. Также Украина присоединилась к Декларации саммит, стремясь продемонстрировать свою активную роль в климатической повестке дня.
На Конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае официально начал работу украинский павильон. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что цель открытия павильона - показать устойчивость и борьбу Украины с врагом и климатическим кризисом.
В этом году речь будет идти о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭС. Рассказываем о нашей борьбе с экологическими вызовами из-за войны. Надеюсь, в следующем году на СОР мы будем говорить только о климатических достижениях и зеленом восстановлении страны
В Минприроды также отметили, что Украина присоединилась к Декларации COP28 по вопросам климата, помощи, восстановления и мира, для запуска которой объединились представители более 120 стран. Заместитель министра Виктория Киреева отметила, что важно продемонстрировать то, что Украина является активным игроком климатической повестки дня и привлечь страны к партнерству и поддержке нашего суверенитета и нашего климатического курса.
Напомним
30 ноября в Дубае начался ежегодный климатический саммит. В нем принимают участие десятки тысяч делегатов из 200 стран, среди них политики, дипломаты, бизнесмены и финансисты.
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Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита
Украинский павильон открылся на COP28 в Дубае. Он подчеркнет устойчивость Украины к войне и климатическому кризису. Также Украина присоединилась к Декларации саммит, стремясь продемонстрировать свою активную роль в климатической повестке дня.
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