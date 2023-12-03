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Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 16:47  •  22199 просмотра

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Украинский павильон открылся на COP28 в Дубае. Он подчеркнет устойчивость Украины к войне и климатическому кризису. Также Украина присоединилась к Декларации саммит, стремясь продемонстрировать свою активную роль в климатической повестке дня.

На Конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае официально начал работу украинский павильон. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что цель открытия павильона - показать устойчивость и борьбу Украины с врагом и климатическим кризисом.

В этом году речь будет идти о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭС. Рассказываем о нашей борьбе с экологическими вызовами из-за войны. Надеюсь, в следующем году на СОР мы будем говорить только о климатических достижениях и зеленом восстановлении страны

- сказал министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.
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В Минприроды также отметили, что Украина присоединилась к Декларации COP28 по вопросам климата, помощи, восстановления и мира, для запуска которой объединились представители более 120 стран. Заместитель министра Виктория Киреева отметила, что важно продемонстрировать то, что Украина является активным игроком климатической повестки дня и привлечь страны к партнерству и поддержке нашего суверенитета и нашего климатического курса.

Напомним

30 ноября в Дубае начался ежегодный климатический саммит. В нем принимают участие десятки тысяч делегатов из 200 стран, среди них политики, дипломаты, бизнесмены и финансисты.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Україна відкрила свій павільйон на полях Кліматичного саміту СОР28 та доєдналася до Декларації саміту
Ukraine opened its pavilion on the sidelines of the COP28 Climate Summit and joined the Summit Declaration
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Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита

Украинский павильон открылся на COP28 в Дубае. Он подчеркнет устойчивость Украины к войне и климатическому кризису. Также Украина присоединилась к Декларации саммит, стремясь продемонстрировать свою активную роль в климатической повестке дня.

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