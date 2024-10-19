Украина освободила от НДС и пошлины энергетическое оборудование для восстановления: какие товары в перечне

В Украине затердили перечень энергетического оборудования и других товаров для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, которые освобождаются от НДС и ввозной пошлины при ввозе в Украину в рамках соглашений, финансирование по которым осуществляет Фонд поддержки энергетики Украины, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

Соответствующее постановление «Некоторые вопросы реализации пункта 937 раздела XXI „Заключительные и переходные положения“ Таможенного кодекса Украины и пункта 881 подраздела 2 раздела XX „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины» одобрено на заседании Правительства.

По данным Кабмина, к таким товарам относятся нефть и нефтепродукты, гидравлические турбины, различные насосы, двигатели и генераторы, электрогенераторные установки, трансформаторы, аккумуляторы, электрическое оборудование, электрическая аппаратура, транспортные средства, в частности грузовые автомобили и самоходную технику, инструменты и другие товары, необходимые для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

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Также этим документом утвержден разработанный порядок подтверждения операций по ввозу товаров в Украину, касающийся сделок, финансируемых за счет Фонда поддержки энергетики Украины, созданного при Секретариате Энергетического Сообщества по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По словам Германа Галущенко, освобождение от налоговой и таможенной нагрузки на энергетическое оборудование и другие товары, которые ввозятся за счет донорской помощи, будет способствовать ускорению восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате вражеских атак. Это поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, поддержать надежное энергоснабжение граждан Украины, бизнеса и объектов критической инфраструктуры.

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