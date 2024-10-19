План победы, Формула мира, оборонное сотрудничество и энергетика: Сибига провел переговоры с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи в Киеве с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро обсудил поддержку Плана победы и Формулы мира, оборонное сотрудничество и поддержку энергетики в том числе, сообщили в МИД Украины в субботу, пишет УНН.

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"Дипломаты уделили основное внимание переговоров поддержке союзниками Плана победы и Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, противодействию попыткам россии масштабировать войну путем привлечения поддержки КНДР, активизации украинско-французского оборонного сотрудничества и поддержки энергетической устойчивости Украины накануне зимы", - отмечается в сообщении.

Сибига выразил благодарность Франции за поддержку с начала полномасштабного вторжения рф и отметил, что благодаря диалогу между лидерами Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном нашим государствам удалось выстроить "особые, партнерские отношения". Министр подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Франции на пути в ЕС и НАТО.

Глава МИД, как сообщается, отметил "необходимость дальнейшего укрепления украинско-французского оборонного сотрудничества и реализации совместных оборонных проектов".

"Сейчас уже заложена основа для разветвленного сотрудничества с Францией в оборонной промышленности. Это касается в частности локализации и совместного производства наиболее необходимых вооружений в Украине, а также передачи ряда французских инновационных технологий", - отметил министр.

В этом контексте Сибига поблагодарил французскую сторону за воплощение решения о формировании украинской бригады во Франции и выразил надежду, что эта инициатива станет примером для других партнеров Украины.

Министр отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Францией Плана победы и подчеркнул, что воплощение инициативы будет лучшим ответом союзников на масштабирование россией войны, в частности планы привлечения войск Северной Кореи.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул лидерскую роль Франции в имплементации Формулы мира и поблагодарил за успешную организацию на этой неделе в Париже тематической конференции по пункту "Ядерная безопасность". Он добавил, что Украина и Франция плодотворно работают над подготовкой к проведению второго Глобального Саммита мира.

Андрей Сибига отметил активную работу Франции и лично министра Барро в направлении возвращения украинских детей и приветствовал недавнее франко-канадское заявление. По его словам, стороны подробно обсудили воплощение соответствующего пункта Формулы мира и привлечения как можно большего количества участников к министерской конференции 30-31 октября в Канаде.

Глава МИД также поблагодарил своего коллегу за поддержку Францией решения ЕС предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 35 миллиардов евро в рамках договоренностей лидеров "Группы семи" в июне и выразил надежду на его скорейшую имплементацию.

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