Франция поддерживает План победы - министр
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции заявил о поддержке Плана победы Украины. Франция готова оказывать помощь в военной и гражданской сферах.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция поддерживает План победы Украины и готова оказывать помощь как в военной, так и в гражданской сферах. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает корреспондент УНН.
Детали
"Мы поддерживаем План победы, потому что уже более тысячи дней мы рядом с Украиной и прилагаем те усилия, которые необходимы. Поэтому, мы будем поддерживать Украину не только в военном плане, но и будем оказывать поддержку в гражданской сфере", - заявил Барро.
По его словам, План победы - это право Украины на мир.
"На каждом этапе ее борьбы мы должны оказывать поддержку для того, чтобы она могла противостоять агрессору. И в тот момент, когда она решит и как она это решит, возможно открыть переговоры о мире. Во время визита Президента Зеленского эти вопросы поднимались. И, конечно, наши украинские партнеры также привлекаются к этим разговорам", - добавил глава МИД Франции.
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Напомним
План победы поддержали США, но все еще обсуждают детали.