Франція підтримує План перемоги - міністр
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Франції заявив про підтримку Плану перемоги України. Франція готова надавати допомогу у військовій та цивільній сферах.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція підтримує План перемоги України та готова надавати допомогу як у військовій, так і в цивільній сферах. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Ми підтримуємо План перемоги, бо вже понад тисячу днів ми поряд з Україною та докладаємо тих зусиль, які необхідні. Тому, ми будемо підтримувати Україну не лише у військовому плані, але й будемо надавати підтримку в цивільній сфері", - заявив Барро.
За його словами, План перемоги - це право України на мир.
"На кожному етапі її боротьби ми маємо надавати підтримку для того, щоб вона могла протистояти агресору. І в той момент, коли вона вирішить і як вона це вирішить, можливо відкрити переговори про мир. Під час візиту Президента Зеленського ці питання піднімалися. І, звичайно, наші українські партнери також залучаються до цих розмов", - додав очільник МЗС Франції.
Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку нового року - МЗС Франції19.10.24, 12:28 • 26294 перегляди
Нагадаємо
План перемоги підтримали США, але все ще обговорюють деталі.