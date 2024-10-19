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Франція підтримує План перемоги - міністр

Київ • УНН

 • 51784 перегляди

Міністр закордонних справ Франції заявив про підтримку Плану перемоги України. Франція готова надавати допомогу у військовій та цивільній сферах.

Франція підтримує План перемоги - міністр

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція підтримує План перемоги України та готова надавати допомогу як у військовій, так і в цивільній сферах. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми підтримуємо План перемоги, бо вже понад тисячу днів ми поряд з Україною та докладаємо тих зусиль, які необхідні. Тому, ми будемо підтримувати Україну не лише у військовому плані, але й будемо надавати підтримку в цивільній сфері", - заявив Барро.

За його словами, План перемоги - це право України на мир.

"На кожному етапі її боротьби ми маємо надавати підтримку для того, щоб вона могла протистояти агресору. І в той момент, коли вона вирішить і як вона це вирішить, можливо відкрити переговори про мир. Під час візиту Президента Зеленського ці питання піднімалися. І, звичайно, наші українські партнери також залучаються до цих розмов", - додав очільник МЗС Франції.

Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку нового року - МЗС Франції19.10.24, 12:28 • 26294 перегляди

Нагадаємо

План перемоги підтримали США, але все ще обговорюють деталі. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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