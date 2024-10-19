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План перемоги, Формула миру, оборонна співпраця та енергетика: Сибіга провів переговори з головою МЗС Франції

Київ • УНН

 • 21396 перегляди

Міністри закордонних справ України та Франції обговорили підтримку Плану перемоги і Формули миру. Сторони також приділили увагу оборонній співпраці та підтримці енергетичної стійкості України.

План перемоги, Формула миру, оборонна співпраця та енергетика: Сибіга провів переговори з головою МЗС Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі у Києві з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, обговорив підтримку Плану перемоги та Формули миру, оборонну співпрацю та підтримку енергетики у тому числі, повідомили у МЗС України у суботу, пише УНН.

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"Дипломати приділили основну увагу переговорів підтримці союзниками Плану перемоги та Формули миру Президента України Володимира Зеленського, протидії спробам росії масштабувати війну шляхом залучення підтримки КНДР, активізації українсько-французької оборонної співпраці та підтримки енергетичної стійкості України напередодні зими", - зазначається у повідомленні.

Сибіга висловив вдячність Франції за підтримку з початку повномасштабного вторгнення рф та відзначив, що завдяки діалогу між лідерами Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном нашим державам вдалося вибудувати "особливі, партнерські відносини". Міністр підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Франції на шляху до ЄС та НАТО.

Очільник МЗС, як повідомляється, наголосив на "необхідності подальшого зміцнення українсько-французької оборонної співпраці та реалізації спільних оборонних проєктів".

"Наразі вже закладена основа для розгалуженої співпраці з Францією в оборонній промисловості. Це стосується зокрема локалізації та спільного виробництва найбільш необхідних озброєнь в Україні, а також передачі низки французьких інноваційних технологій", - зазначив міністр.

У цьому контексті Сибіга подякував французькій стороні за втілення рішення про формування української бригади у Франції та висловив сподівання, що ця ініціатива стане прикладом для інших партнерів України.

Міністр зауважив, що Україна розраховує на підтримку Францією Плану перемоги та наголосив, що втілення ініціативи буде найкращою відповіддю союзників на масштабування росією війни, зокрема плани залучення військ Північної Кореї.

Франція підтримує План перемоги - міністр19.10.24, 12:44 • 51784 перегляди

Глава українського зовнішньополітичного відомства підкреслив лідерську роль Франції у імплементації Формули миру та подякував за успішну організацію цього тижня у Парижі тематичної конференції щодо пункту "Ядерна безпека". Він додав, що Україна та Франція плідно працюють над підготовкою до проведення другого Глобального Саміту миру.

Андрій Сибіга відзначив активну роботу Франції та особисто міністра Барро на напрямі повернення українських дітей та привітав нещодавню франко-канадську заяву. За його словами, сторони детально обговорили втілення відповідного пункту Формули миру та залучення якнайбільшої кількості учасників до міністерської конференції 30-31 жовтня в Канаді.

Глава МЗС також подякував своєму колезі за підтримку Францією рішення ЄС надати Україні макрофінансову допомогу обсягом 35 мільярдів євро в межах домовленостей лідерів "Групи семи" у червні та висловив сподівання на його якнайшвидшу імплементацію.

Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку нового року - МЗС Франції19.10.24, 12:28 • 26294 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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