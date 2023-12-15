Украина одобрила соглашение о сотрудничестве с бюро ВОЗ на 2024-2025 годы
Киев • УНН
Украинское правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ на 2024-2025 годы, направленного на улучшение медицинских услуг и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2024-2025 годы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
"Одобрен проект двухлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2024-2025 годы", - написал Мельничук.
По его словам, подписание соглашения позволит расширить доступ населения к качественным услугам в сфере здравоохранения, разработать и внедрить стратегии реформирования финансирования сферы здравоохранения для достижения прогресса в направлении универсального охвата услугами сферы здравоохранения, улучшить доступ к основным лекарственным средствам, вакцинам, диагностике и оборудованию, усилить потенциал готовности государства к чрезвычайным ситуациям.
Напомним
Минздрав создает единый регуляторный орган, чтобы максимально интегрировать стандарты и подходы ЕС.
Украина одобрила соглашение о сотрудничестве с бюро ВОЗ на 2024-2025 годы
Украинское правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ на 2024-2025 годы, направленного на улучшение медицинских услуг и готовности к чрезвычайным ситуациям.
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