Украина объявила заявку на матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана

Сборная Украины объявила заявку на матч отбора чемпионата мира по футболу - 2026 против Азербайджана, сообщили в понедельник в УАФ, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 13 октября, в Кракове на стадионе "Краковия" состоится матч 4-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в квартете D Украина — Азербайджан (начало — в 21:45 по киевскому времени).

Заявка сборной Украины на матч против Азербайджана (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Малиновский, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Олег Очеретько, 16. Виталий Миколенко, 17. Артем Бондаренко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Владислав Велетень, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

