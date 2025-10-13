Україна оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану

$41.600.10
48.110.10
ukenru
07:59 • 2462 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 9812 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 10672 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 9586 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 15873 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 33607 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 42310 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63491 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 36840 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 108072 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
63%
750мм
Популярнi новини
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 19795 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 21090 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 11825 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 14946 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 27906 перегляди
Публікації
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 9746 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63479 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 108057 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 117348 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 59347 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 31695 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 63444 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 67010 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 68267 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 134311 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101

Україна оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Сьогодні, 13 жовтня, Україна зіграє з Азербайджаном у Кракові на стадіоні "Краковія". Матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Україна оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану

Збірна України оголосила заявку на матч відбору чемпіонату світу з футболу - 2026 проти Азербайджану, повідомили у понеділок в УАФ, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 13 жовтня в Кракові на стадіоні "Краковія" відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна — Азербайджан (початок — о 21:45 за київським часом). 

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олександр Назаренко, 15. Олег Очеретько, 16. Віталій Миколенко, 17. Артем Бондаренко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Владислав Велетень, 21. Іван Калюжний, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

"Хлопці розуміли, для кого ми граємо": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією у кваліфікації до ЧС-202611.10.25, 08:46 • 4103 перегляди

Юлія Шрамко

Спорт
Краків
Азербайджан
Україна