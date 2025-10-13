Україна оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану
Київ • УНН
Сьогодні, 13 жовтня, Україна зіграє з Азербайджаном у Кракові на стадіоні "Краковія". Матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Збірна України оголосила заявку на матч відбору чемпіонату світу з футболу - 2026 проти Азербайджану, повідомили у понеділок в УАФ, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, 13 жовтня в Кракові на стадіоні "Краковія" відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна — Азербайджан (початок — о 21:45 за київським часом).
Заявка збірної України на матч проти Азербайджану (за номерами)
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олександр Назаренко, 15. Олег Очеретько, 16. Віталій Миколенко, 17. Артем Бондаренко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Владислав Велетень, 21. Іван Калюжний, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
