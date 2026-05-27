Украина не рассматривает альтернатив полноценному членству в ЕС – Качка

Украина не рассматривает никаких «облегченных» или альтернативных моделей интеграции в качестве замены полноценному членству в Европейском Союзе. Об этом в интервью Euronews заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает УНН.

Качка прокомментировал идею «ассоциированного членства» Украины в ЕС, которую ранее озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам вице-премьера, Киев считает неприемлемыми любые варианты, которые могут стать альтернативой полноправному вступлению.

Для Украины неприемлемы любые альтернативы полноправному членству в ЕС. Мы выступаем за быстрое, основанное на заслугах, полноценное вступление в Европейский Союз в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС – заявил Качка в интервью Euronews.

В то же время он подчеркнул, что постепенная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС важна для украинского бизнеса, однако промежуточные форматы не должны отвлекать от главной цели.

Украинский бизнес стремится работать на тех же условиях, что и бизнес государств-членов. Но никакие промежуточные форматы не должны отвлекать внимание или ресурсы от главной цели – полноправного членства Украины в ЕС – отметил вице-премьер.

Также Качка заявил, что Украина настаивает на открытии всех шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС уже в июне, а не в июле, как ранее предполагали в Еврокомиссии.

Мы считаем, что все шесть кластеров могут быть открыты уже в июне. Наш график показывает, что мы уже отстаем от дедлайнов – сказал он.

По словам вице-премьера, Украина фактически выполняет часть требований ЕС еще со времен переговоров о Соглашении об ассоциации.

Для Украины этот процесс начался еще 15 лет назад, а возможно и раньше, когда мы вели переговоры по Соглашению об ассоциации – отметил Качка.

Отдельно он прокомментировал вопрос отношений с Венгрией, которая ранее блокировала евроинтеграционные шаги Украины из-за споров о правах венгерского меньшинства.

Качка заверил, что Украина с уважением относится к венгерской общине и обеспечивает возможность обучения на венгерском языке.

У нас есть почти 100 школ для венгров, которые отвечают всем требованиям. Каждый ребенок в Украине, который хочет учиться на венгерском языке или изучать его, имеет такую возможность – сказал он.

В то же время вице-премьер признал, что отдельные страны ЕС, в частности Польша, могут иметь опасения из-за конкуренции со стороны украинского агросектора, однако Киев уже проводит соответствующие консультации с партнерами.

