Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
Украина не рассматривает альтернатив полноценному членству в ЕС – Качка

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Украина отвергает альтернативные модели интеграции и стремится к полному членству в ЕС. Власти настаивают на открытии всех переговорных кластеров в июне.

Украина не рассматривает альтернатив полноценному членству в ЕС – Качка

Украина не рассматривает никаких «облегченных» или альтернативных моделей интеграции в качестве замены полноценному членству в Европейском Союзе. Об этом в интервью Euronews заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает УНН.

Качка прокомментировал идею «ассоциированного членства» Украины в ЕС, которую ранее озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам вице-премьера, Киев считает неприемлемыми любые варианты, которые могут стать альтернативой полноправному вступлению.

Для Украины неприемлемы любые альтернативы полноправному членству в ЕС. Мы выступаем за быстрое, основанное на заслугах, полноценное вступление в Европейский Союз в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС 

– заявил Качка в интервью Euronews.

В то же время он подчеркнул, что постепенная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС важна для украинского бизнеса, однако промежуточные форматы не должны отвлекать от главной цели.

Украинский бизнес стремится работать на тех же условиях, что и бизнес государств-членов. Но никакие промежуточные форматы не должны отвлекать внимание или ресурсы от главной цели – полноправного членства Украины в ЕС 

– отметил вице-премьер.

Также Качка заявил, что Украина настаивает на открытии всех шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС уже в июне, а не в июле, как ранее предполагали в Еврокомиссии.

Мы считаем, что все шесть кластеров могут быть открыты уже в июне. Наш график показывает, что мы уже отстаем от дедлайнов 

– сказал он.

По словам вице-премьера, Украина фактически выполняет часть требований ЕС еще со времен переговоров о Соглашении об ассоциации.

Для Украины этот процесс начался еще 15 лет назад, а возможно и раньше, когда мы вели переговоры по Соглашению об ассоциации 

– отметил Качка.

Отдельно он прокомментировал вопрос отношений с Венгрией, которая ранее блокировала евроинтеграционные шаги Украины из-за споров о правах венгерского меньшинства.

Качка заверил, что Украина с уважением относится к венгерской общине и обеспечивает возможность обучения на венгерском языке.

У нас есть почти 100 школ для венгров, которые отвечают всем требованиям. Каждый ребенок в Украине, который хочет учиться на венгерском языке или изучать его, имеет такую возможность 

– сказал он.

В то же время вице-премьер признал, что отдельные страны ЕС, в частности Польша, могут иметь опасения из-за конкуренции со стороны украинского агросектора, однако Киев уже проводит соответствующие консультации с партнерами.

Антонина Туманова

